Súkromný sektor eurozóny rástol najrýchlejším tempom za dva a pol roka
Väčšina krajín zaznamenala expanziu. Na čele bolo Írsko, kde tempo rastu dosiahlo 3,5-ročné maximum.
Autor TASR
Londýn 3. decembra (TASR) - Súkromný sektor eurozóny v novembri expandoval najrýchlejším tempom za 2,5 roka. Motorom rastu bol silný sektor služieb, ktorý kompenzoval oslabenie vo výrobnom odvetví. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB).
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobný sektor aj služby, sa v novembri zvýšil na 52,8 bodu z októbrových 52,5 bodu, čo predstavuje šiesty mesačný nárast v rade. Hranica 50 bodov oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu.
„Sektor služieb v eurozóne vykazuje jasné známky oživenia,“ uviedol Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm HCOB. Silný výkon v sektore služieb viac než vykompenzoval slabosť vo výrobnom odvetví, vďaka čomu súkromný sektor eurozóny rástol v novembri o niečo rýchlejšie ako v predchádzajúcom mesiaci, dodal.
Vedľajší index PMI pre služby minulý mesiac vzrástol na 53,6 bodu z októbrových 53 bodov. Dostal sa najvyššie od mája 2023, pričom nové objednávky rástli najrýchlejším tempom za 18 mesiacov.
Väčšina krajín zaznamenala expanziu. Na čele bolo Írsko, kde tempo rastu dosiahlo 3,5-ročné maximum. Španielsko si udržalo silný rast napriek spomaleniu v porovnaní s októbrom a Taliansko napredovalo najrýchlejšie od apríla 2023. Vo Francúzsku sa aktivita súkromného sektora zvýšila prvýkrát za 15 mesiacov, zatiaľ čo v Nemecku ustúpila z 29-mesačného maxima zaznamenaného v októbri.
