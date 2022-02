Súkromný sektor eurozóny stratil v januári dynamiku vďaka omikronu

Londýn 3. februára (TASR) - Súkromný sektor eurozóny stratil v januári dynamiku, keďže jeho dominantné odvetvie služieb zasiahlo sprísnenie obmedzení na potlačenie variantu omikron nového koronavírusu a ďalšie faktory, ktoré viedli k utlmeniu výdavkov. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Niektoré vlády v menovej únii vyzvali občanov, aby zostali doma a pokúsili sa zastaviť šírenie nákazlivého variantu, zatiaľ čo prudké zvýšenie spotrebiteľských cien, čiastočne spôsobené problémami s dodávkami a s pracovnou silou, držalo dopyt na uzde.



Podľa najnovšieho prieskumu IHS Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v januári klesol na 52,3 bodu z decembrových 53,3 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od februára minulého roka a tesne pod predbežným odhadom na úrovni 52,4 bodu.



"Ekonomika eurozóny sa v januári viac spomalila po tom, čo v poslednom štvrťroku 2021 zaznamenala oslabenie rastu," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Dodal, že toto spomalenie sa zhoduje s obnovením obmedzení v eurozóne, najprísnejších od mája 2021, v dôsledku šírenia variantu omikron.



Tieto opatrenia mali osobitný vplyv na odvetvie služieb. PMI tohto sektora v januári po spresnení klesol na deväťmesačné minimum 51,1 z decembrových 53,1 bodu. To je tiež o niečo horší výsledok ako 51,2 bodu pri rýchlom odhade.



Prieskum ďalej odhalil, že rast dopytu sa spomalil tiež, pričom čiastkový index nových obchodov v službách klesol na 51,3 z 52,5 bodu. To je najnižšia hodnota od apríla 2021 a bližšie k hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od jej poklesu.



Len PMI výrobného sektora sa tento mesiac zvýšil na 55,4 z 53,8 bodu vďaka zmierneniu problémov v niektorých dodávateľských reťazcoch. Toto zlepšenie však nebolo rovnomerne rozložené medzi členov euroregiónu a továrne stále čelia veľkým inflačným tlakom.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI súkromného sektora malo v januári Írsko, a to 56,5 bodu, po ktorom nasledovali najväčšia ekonomika bloku - Nemecko s PMI 53,8 bodu (menej ako 54,3 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň štvormesačné maximum), Francúzsko s PMI 52,7 bodu (deväťmesačné minimum), Taliansko s 50,1 bodu, tesne nad zlomovou hranicou a ročné minimum a Španielsko 47,9 bodu a 11-mesačné minimum.



Spoločnosť IHS Markit pripomenula, že spotrebitelia v eurozóne čelili v uplynulých mesiacoch prudkému rastu cien a ani január nebol výnimkou. Firmy preniesli totiž časť bremena zo zvyšujúcich sa vstupných nákladov na zákazníkov. Čiastkový index výstupných cien tak vzrástol na 61,9 zo 60,6 bodu. Tento index bol vyšší iba raz, odkedy IHS Markit začal sledovať tieto údaje koncom roka 2002, a to vlani v novembri.



"Kľúčovou obavou je, že inflačné tlaky sa budú ďalej zvyšovať, keďže prudko stúpajúce ceny energií budú pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch ešte viac prispievať k tlakom na rast cien," povedal Williamson.



Ekonómovia predpovedajú, že inflácia v eurozóne bude v roku 2022 rásť rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo, čo môže tlačiť na Európsku centrálnu banku, aby sprísnila menovú politiku. Banka zatiaľ týmto tlakom odoláva a opakuje, že cenové tlaky sa v priebehu roka zmiernia.