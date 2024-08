Brusel 22. augusta (TASR) - Súkromný sektor eurozóny ukázal v auguste prekvapujúcu silu. Jeho aktivita totiž vzrástla a najviac za tri mesiace napriek tomu, že firmy zvýšili ceny. To potenciálne oslabuje šance na ďalšie dve redukcie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) v tomto roku. Ukázali to vo štvrtok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zotavovanie súkromného sektora euroregiónu je však v auguste zmiešané, pretože zrýchlenie aktivity v dominantnom sektore služieb brzdí hlbší pokles vo výrobe.



Podľa predbežných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrého ukazovateľa celkového ekonomického zdravia euroregiónu, po očistení od sezónnych vplyvov v auguste 2024 zvýšil na 51,2 bodu z 50,2 bodu v júli. Vzdialil sa tak viac od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu a dosiahol najväčšiu hodnotu za tri mesiace. Augustový PMI súkromného sektora prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 50,1 bodu.



K oživeniu aktivity došlo aj napriek tomu, že firmy v menovej únii zvýšili ceny, pričom index výrobných cien stúpol na 52,9 z 52,1 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb v auguste stúpol na 53,3 z 51,9 bodu v júli. Čiastkový index nových objednávok tento mesiac vzrástol na trojmesačné maximum 51,3 z 50,8 bodu v júli.



Ale PMI výrobného sektora v auguste klesol na osemmesačné minimum 45,6 bodu z júlových 45,8 bodu. A nálada medzi manažérmi tovární sa zhoršila. Výrobcovia znížili počet zamestnancov najrýchlejším tempom od novembra. Index zamestnanosti vo výrobe klesol na 46,6 zo 47 bodov.



Pokiaľ ide o kľúčové ekonomiky eurozóny, PMI súkromného sektora Nemecka, najväčšieho hospodárstva regiónu, sa v auguste znížil na 48,5 bodu z júlových 49,1 bodu. Hodnota indexu sa prepadla hlbšie pod hranicu 50 bodov a je najnižšia za päť mesiacov.



Naproti tomu PMI Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, v auguste vzrástol na 52,7 zo 49,1 bodu v júli. To bol jeho prvý rast od apríla a najväčšia hodnota PMI za 17 mesiacov, k čomu prispel najmä sektor služieb vďaka letnej olympiáde.



Neočakávané zrýchlenie inflácie v eurozóne v júli, odolný trh práce a stabilná ekonomická aktivita môžu spôsobiť, že predstavitelia ECB budú opatrnejší pri uvoľňovaní menovej politiky.



Po znížení úrokovej sadzby z vkladov v júni si ECB v júli urobila prestávku a úroky nezmenila. Analytici pritom predpovedajú tento rok ešte ďalšie dve zníženia jej úrokov.