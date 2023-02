Súkromný sektor eurozóny v januári vzrástol prvýkrát za 7 mesiacov

Brusel/Londýn 3. februára (TASR) - Súkromný sektor eurozóny na začiatku roka expandoval prvýkrát za 7 mesiacov. To podporilo nádeje, že región sa vyhne recesii.



Súhrnný index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa priemysel aj služby, v januári stúpol na 50,3 bodu zo 49,3 bodu, uviedla firma S&P Global a revidovala svoj rýchly odhad, ktorý počítal so zvýšením len na 50,2 bodu.



Index sa prvýkrát za 7 mesiacov dostal nad 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie. Za aktuálnym rastom je sektor služieb, aktivita vo výrobnom sektore mierne klesla.



PMI pre sektor služieb si polepšil na 50,8 bodu zo 49,8 bodu, pričom index sa dostal nad 50 bodov prvýkrát od júla 2022.



PMI pre výrobný sektor vzrástol na 48,8 bodu zo 47,8 bodu v decembri, ukázala správa zverejnená už v stredu (1. 2.).



"Na to, aby sme úplne ignorovali riziká recesie, je ešte príliš skoro," uviedol ekonóm S&P Global Market Intelligence Chris Williamson. "Predovšetkým vplyv vyšších úrokových sadzieb sa ešte plne neprejavil na ekonomickom raste," dodal.



Prieskum agentúry signalizoval, že celkový rast ekonomiky eurozóny brzdil pretrvávajúco slabý dopyt. Firmy tiež hlásili problémy na exportných trhoch.



Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa priblížila k stabilizácii. Konečný súhrnný PMI vzrástol na 49,9 bodu (prvý odhad 49,7 bodu) z decembrových 49 bodov.



Francúzsky súkromný sektor pokračoval na začiatku roka v poklese. Súhrnný PMI v januári stagnoval na 49,1 bodu.