Brusel 4. apríla (TASR) - Súkromný sektor eurozóny v marci ožil a jeho aktivita vzrástla, prvýkrát od mája minulého roka. Toto oživenie však bolo nerovnomerné, keďže dominantný sektor služieb sa zotavil viac, než sa očakávalo, zatiaľ čo pokles vo výrobe sa prehĺbil. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB), ktoré prekonali rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa revidovaných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci 2024 zvýšil na 50,3 bodu zo 49,2 bodu vo februári. Rýchly odhad pritom signalizoval, že dosiahne 49,9 bodu.



Spresnená hodnota indexu je najvyššia za 10 mesiacov a prekročila zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Konečne opäť nejaké dobré správy. Sektor služieb v eurozóne si postupne nachádza svoje pevné miesto, pričom vo februári sa jeho aktivita stabilizovala a v marci vykázal známky mierneho rastu," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Konkrétne, PMI dominantného sektora služieb v marci vzrástol na 51,5 z 50,2 bodu vo februári. Aj v tomto prípade je hodnota indexu väčšia než 51,1 bodu pri rýchlom odhade a najvyššia od júna 2023.



Prieskum odhalil, že dopyt po službách sa v marci zvýšil, pričom čiastkový index nových objednávok prekonal hranicu 50 bodov a vyskočil na 51,4 zo 49,8 bodu vo februári.



"Je obzvlášť povzbudzujúce, že nové objednávky po osemmesačnom období sucha obnovili rast. Očakáva sa, že tento priaznivý trend bude pretrvávať, poháňaný rastom miezd, ktorý prevyšuje infláciu, čím sa posilní kúpna sila domácností," dodal de la Rubia.



Ale zároveň pokles aktivity vo výrobnom sektore sa minulý mesiac prehĺbil. Podľa konečných údajov sa jeho PMI v marci 2024 znížil na 46,1 bodu z februárových 46,5 bodu.



Spresnená hodnota indexu je väčšia ako 45,7 bodu pri rýchlom odhade, ale zostala pod hranicou 50 bodov. To znamená pokles aktivity v danom odvetví už 21 mesiacov v rade.



Na druhej strane vďaka návratu služieb k rastu sa zvýšil aj celkový optimizmus. Kombinovaný index budúcej produkcie súkromného sektora vzrástol na 61,8 zo 60,5 bodu. Dosiahol tak úroveň, ktorá nebola zaznamenaná viac ako dva roky.



Pokiaľ ide o kľúčové ekonomiky eurozóny, PMI súkromného sektora Nemecka, najväčšieho hospodárstva bloku, sa v marci zvýšil na 47,7 zo 46,3 bodu vo februári. Zostal však pod hranicou 50 bodov, aj keď je väčší než 47,4 bodu pri predbežnom odhade.



Aj PMI Francúzska bol revidovaný smerom nahor na 48,3 zo 47,7 bodu pri rýchlom odhade (48,1 bodu vo februári).



Najväčší PMI vykázalo v marci Španielsko, 55,3 bodu, čo je jedenásťmesačné maximum. PMI Talianska dosiahol tiež najvyššiu úroveň za 11 mesiacov, a to 53,5 bodu.