Súkromný sektor eurozóny v marci rástol rýchlejšie, ako naznačil odhad

Londýn 7. apríla (TASR) – Súkromný sektor eurozóny v marci ožil a vzrástol viac, ako naznačil predbežný odhad. Podporil ho rekordný výkon výrobného sektora, ktorý dosiahol najväčšie tempo za takmer 24 rokov. Aktivita v dominantnom sektore služieb síce opäť klesla, ale už len mierne a menej ako pri rýchlom odhade. To signalizuje, že toto odvetvie zvláda blokády spojené s pandémiou ochorenia COVID-19 lepšie, ako sa čakalo. Ukázali to v stredu spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Európa aktuálne čelí tretej vlne nového koronavírusu, vlády preto opätovne zaviedli obmedzenia pohybu a podniky v sektore služieb museli zostať zatvorené.



Podľa najnovších údajov Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci zvýšil na 53,2 namiesto na 52,5 bodu pri rýchlom odhade z februárových 48,8 bodu.



Marcová hodnota indexu nielenže prekročila hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, ale je najväčšia za osem mesiacov, od júla 2020.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI sektora služieb v marci stúpol na 49,7 bodu zo 45,7 bodu vo februári. Spresnená hodnota indexu je väčšia ako 48,8 bodu pri rýchlom odhade a priblížila sa tesne k hranici 50 bodov.



Konečné marcové výsledky ukázali tiež, že PMI výrobného sektora eurozóny v marci 2021 vzrástol na 62,5 bodu z februárových 57,9 bodu. Aj to bol lepší výsledok ako 62,4 bodu pri rýchlom odhade a najväčšia hodnota PMI za takmer 24 rokov histórie prieskumov.



„Ekonomika prekonala nedávne blokády oveľa lepšie, ako mnohí očakávali, a to vďaka rastu výroby," skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, podľa ktorého spresnené výsledky naznačujú, že sociálny dištanc a obmedzenie mobility majú v súčasnosti oveľa menší vplyv na podniky v sektore služieb, ako tomu bolo v minulom roku.



K zlepšeniu aktivity v súkromnom sektore došlo v marci v celej eurozóne, pričom všetky sledované krajiny zaznamenali nárast kombinovaného PMI.



Ťahúňom bloku bola jeho najväčšia ekonomika - Nemecko. Jeho kombinovaný PMI sa v marci vyšplhal na 57,3 bodu, čo bolo viac ako 56,8 bodu pri rýchlom odhade a najvyššia hodnota indexu za 37 mesiacov. Druhý najväčší PMI dosiahlo Írsko (54,5 bodu, najviac za osem mesiacov). Nasledovali Taliansko (51,9 bodu, osemmesačné maximum), Španielsko (50,1 bodu, tiež osemmesačné maximum) a Francúzsko s PMI 50 bodov, čo je lepší výsledok ako 49,5 bodu pri rýchlom odhade a signalizuje zastavenie poklesu súkromného sektora v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.



Pokiaľ ide o infláciu v eurozóne, marcový prieskum agentúry Reuters naznačil, že pomalé zotavenie hospodárstva regiónu z recesie spôsobenej pandémiou, udrží rast spotrebiteľských cien pod cieľovou 2-percentnou úrovňou Európskej centrálnej banky po celé roky.



No aj napriek pomalému zavádzaniu vakcín a nárastu infikovaných sa optimizmus v súvislosti s vyhliadkami regiónu v tomto roku zlepšil. Index budúcej produkcie v marci vzrástol na 67,9 zo 67 bodov, a je najvyšší od februára 2018.



Tieto výsledky signalizujú, že nielen firmy, ale aj zákazníci očakávajú lepšie časy a zároveň sa čoraz viac prispôsobujú životu s vírusom, dodal Williamson.