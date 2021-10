Súkromný sektor eurozóny zažil v októbri najslabší rast za polroka

Brusel 22. októbra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny pokračovala v októbri v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za posledný polrok. Uviedla to v piatok spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila rýchly odhad. Dôvodom sú zvyšujúce sa náklady firiem v dôsledku pretrvávajúcich problémov v dodávateľských reťazcoch, navyše, na dominantný sektor služieb opäť tlačí zhoršujúca sa pandemická situácia.



Zložený index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v eurozóne v októbri 54,3 bodu oproti septembrovej úrovni 56,2 bodu. Stále to znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, októbrová hodnota je však najnižšia od apríla.



Údaj zaostal aj za odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s miernejším spomalením aktivity v súkromnom sektore, pričom index odhadovali na úrovni 55,2 bodu.



Výraznejšie spomalenie zaznamenal najmä sektor služieb. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v októbri 54,7 bodu, zatiaľ čo v septembri predstavoval 56,4 bodu. Je to najnižšia hodnota indexu od apríla, pričom analytici počítali s jeho poklesom iba na 55,5 bodu.



Klesol aj index nákupných manažérov pre výrobný sektor, aj keď iba minimálne, a aktivita v tomto sektore sa stále drží na vysokej úrovni. Index dosiahol v októbri 58,5 bodu oproti septembrovej úrovni 58,6 bodu. Mínusom je čiastkový index produkcie. Ten klesol v októbri z 55,6 na 53,2 bodu, čo je najnižšia úroveň od júna 2020.