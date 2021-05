Súkromný sektor eurozóny zrýchlil v apríli tempo rastu

Brusel 5. mája (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zrýchlila minulý mesiac tempo rastu, keď sektor služieb dokázal zvládnuť nové obmedzenia a vrátiť sa k rastu. Poukázal na to prieskum spoločnosti IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v eurozóne v apríli 53,8 bodu oproti marcovej hodnote 53,2 bodu. Konečný index je zároveň vyšší než predbežný odhad, ktorý IHS Markit stanovil na úrovni 53,7 bodu. To znamená, že súkromný sektor eurozóny rástol v apríli ešte výraznejším tempom, než sa pôvodne predpokladalo. Rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Európa zaznamenáva tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu, ktorá prinútila niektoré vlády opätovne pristúpiť k lockdownu. Závody však väčšinou fungujú ďalej a aj sektor služieb sa do veľkej miery adaptoval.



Index nákupných manažérov pre sektor služieb eurozóny dosiahol v apríli 50,5 bodu oproti marcovej hodnote 49,6 bodu. Sektor služieb sa tak vrátil k rastu, pričom rast bol o niečo výraznejší, než naznačoval predbežný odhad, ktorý uvádzal index na úrovni 50,3 bodu.



Navyše na začiatku týždňa zverejnené údaje o vývoji vo výrobnom sektore ukázali, že výrobný sektor rástol v apríli rekordným tempom. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v apríli 62,9 bodu oproti marcovej hodnote 62,5 bodu. Predbežný odhad síce poukazoval na 63,3 bodu, aj konečný údaj však predstavuje najvyššie tempo rastu výrobného sektora eurozóny od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1997.



"Aprílové výsledky poukazujú na to, že eurozóna by mala v 2. kvartáli vystúpiť z dvojitej recesie," povedal Chris Williamson z IHS Markit. Podľa prieskumu agentúry Reuters z minulého mesiaca by ekonomika eurozóny mala v 2. kvartáli zaznamenať rast na úrovni 1,5 %.