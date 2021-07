Londýn 23. júla (TASR) – Súkromný sektor eurozóny zrýchlil v júli rast na 21-ročné maximum. Uviedla to v piatok v rýchlom odhade spoločnosť IHS Markit.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, vzrástol v júli na 60,6 bodu z 59,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keďže rast sektora od jeho poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Júlová hodnota je zároveň najvyššia od júla 2000. Rast súkromného sektora prekonal aj odhad analytikov. Tí počítali so zrýchlením rastu na 60 bodov.



„Eurozóna ťaží z uvoľnenia protipandemických opatrení, pričom najvýraznejšie sa to prejavilo v sektore služieb," povedal hlavný ekonóm z IHS Markit Chris Williamson.



Index nákupných manažérov pre sektor služieb, ktorý je v eurozóne dominantný, dosiahol v júli 60,4 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 58,3 bodu. Júlový rast sektora služieb bol tak najvýraznejší od júna 2006. Ekonómovia počítali so zrýchlením príslušného indexu iba na 59,5 bodu.



Navyše, prudký rast dopytu naznačuje, že tempo rastu by sa v najbližšom období spomaľovať nemalo. Index nových objednávok vzrástol z júnovej hodnoty 58,7 bodu na 59,7 bodu, čo je jedna z najvyšších hodnôt za 23 rokov.



Aj výrobnému sektoru eurozóny sa darilo, aj keď rast sa mierne spomalil. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v júli 62,6 bodu oproti rekordnej júnovej hodnote 63,4 bodu.