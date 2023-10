MMF: Súkromný sektor musí zvýšiť investície pre klimatickú neutralitu

Washington 2. októbra (TASR) – Medzinárodný menový fond (MMF) v pondelok vyzval na podstatné zvýšenie investícií súkromného sektora do boja pri klimatickej zmene, aby svet do roku 2050 mohol dosiahnuť klimatickú neutralitu. Fond sa vo svojej správe odvolal na údaje Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), podľa ktorých by sa na splnenie tohto cieľa museli do roku 2030 investovať každý rok dva bilióny dolárov (1,89 miliardy eur). To je oveľa viac ako 400 miliárd USD plánovaných podľa odhadov na nasledujúcich sedem rokov, upozornil fond. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Krajiny, najmä tie s rozvíjajúcimi sa alebo rozvojovými ekonomikami, nebudú schopné zvýšiť úroveň svojho dlhu v priemere o 45 % až 50 %, pretože je to fiškálne neudržateľné, uviedol zástupca MMF Ruud de Mooij. Za dobrú správu označil to, že 90 % technológií potrebných na zníženie emisií do roku 2030 už existuje. Na zabezpečenie dodatočných zdrojov by však musel súkromný sektor zdvojnásobiť svoj príspevok zo súčasných 40 % na 80 %, dodal.



Zatiaľ čo niektoré rozvíjajúce sa krajiny ako Čína a India majú dobre vybavený súkromný sektor, inde to tak nie je, čo podľa MMF znamená, že bude potrebné vytvoriť podmienky na prilákanie medzinárodných investícií.



(1 EUR = 1,0594 USD)