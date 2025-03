Súkromný sektor v Británii v marci rástol najrýchlejšie za šesť mesiac

Londýn 24. marca (TASR) - Rast súkromného sektora v Spojenom kráľovstve sa v marci zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za šesť mesiacov, a to najmä vďaka sektoru služieb. Ukázal to v pondelok prieskum spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa predbežných údajov kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora sa v marci zvýšil na 52 bodov z 50,5 bodu vo februári.



Hodnota indexu väčšia ako 50 bodov znamená rast aktivity, pričom marcový PMI je najvyšší od septembra 2024. Prispel k tomu robustný rast v sektore služieb, ktorý pomohol vykompenzovať najprudší pokles v priemysle od októbra 2023.



Presnejšie, index nákupných manažérov z dominantného sektora služieb stúpol v marci na 17-mesačné maximum 53,2 bodu z 51 bodov vo februári, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa zvýši na 51,2 bodu.



Na druhej strane, PMI výrobného sektora sa znížil na 18-mesačné minimum 44,6 bodu zo 46,9 bodu vo februári. Analytici pritom odhadovali, že vzrastie na 47,3 bodu.



V prípade nových objednávok sa objavili protichodné trendy. Kým výrobcovia hlásili prudký pokles dopytu spôsobený exportom, sektor služieb tento rok prvýkrát zaznamenal nárast nových objednávok.



Zamestnanosť v súkromnom sektore sa v marci znížila už šiesty mesiac po sebe. Respondenti uviedli ako dôvody poklesu zamestnanosti reštrukturalizáciu podnikov, investície do automatizácie a rastúce mzdové náklady.



Rast cien vstupných nákladov sa v marci ďalej zmiernil z januárového deväťmesačného maxima a výstupné ceny sa nezmenili.



Celkové očakávania aktivity podnikov zostali blízko 25-mesačného minima zaznamenaného v januári. Zatiaľ čo nálada výrobcov klesla na najnižšiu úroveň od novembra 2022, optimizmus v službách stúpol na päťmesačné maximum.