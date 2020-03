Súkromný sektor v Británii zaznamenal v marci rekordný pokles aktivity

Londýn 24. marca (TASR) - Súkromný sektor v Spojenom kráľovstve zaznamenal v marci rekordný pokles aktivity v dôsledku mimoriadnych opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Vyplýva to z prieskumu spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply.



Podľa predbežných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora v marci prepadol na historicky najnižšiu úroveň 37,1 bodu z 53 bodov vo februári. Analytici pritom očakávali, že klesne na 45,1 bodu.



Marcový pád PMI bol najväčší od začiatku vyhodnocovania týchto údajov v roku 1998 a horší ako počas globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009.



PMI britského dominantného sektora - služieb, tiež klesol na najnižšiu hodnotu od začiatku prieskumov, a to na 37,5 z 53,2 bodu pred mesiacom.



A PMI výrobného sektora sa znížil najviac od júla 2012, a to na 48 bodov z 51,7 bodu. Ekonómovia však predpovedali, že klesne až na 45 bodov.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit, tieto výsledky ukazujú, ako už prepuknutie ochorenia COVID-19 zasiahlo britskú ekonomiku. A dodal, že situácia je už teraz horšia ako na vrchole globálnej finančnej krízy, pričom koniec pandémie nie je ešte ani na dohľad.



Dodal, že výsledky marcového prieskumu zodpovedajú medzikvartálnemu poklesu britskej ekonomiky o 1,5 až 2 %.