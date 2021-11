Washington 3. novembra (TASR) - Súkromný sektor v USA si v októbri udržal solídne tempo náboru nových zamestnancov, hoci nedostatok pracovnej sily aj naďalej pretrváva.



Podľa údajov inštitútu ADP v americkom súkromnom sektore vzniklo v októbri 571.000 nových pracovných miest. Ekonómovia pritom predpovedali, že súkromný sektor prijme v októbri 400.000 nových zamestnancov. Bolo to najrýchlejšie tempo prírastku nových pracovných miest od júna.



Inštitút zároveň revidoval smerom nadol údaje za september, a to na 523.000 nových pracovných miest z 568.000 pri predbežnom odhade.



V správe ADP sa tiež uvádza, že sektor služieb vytvoril v októbri 458.000 pracovných miest a vo výrobnom sektore pribudlo 113.000 pracovných miest.



Správa ADP, ktorú vypracoval spoločne so spoločnosťou Moody's Analytics, prichádza pred piatkovou (5. 11.), oveľa komplexnejšou a ostro sledovanou správou ministerstva práce o vývoji zamestnanosti v USA v októbri. Má pritom len informatívny význam pre výrazné rozdiely v metodológii.



Ekonómovia v každom prípade očakávajú rast náboru nových ľudí v októbri, aj keď firmy zápasia s pretrvávajúcim nedostatkom potenciálnych zamestnancov. Na ilustráciu, na konci augusta bolo v USA voľných 10,4 milióna pracovných miest.



Aj ďalšie ukazovatele z amerického trhu práce sa v októbri väčšinou zlepšili, keďže letná vlna infekcií, ktorú spustil delta variant nového koronavírusu, výrazne ustúpila.