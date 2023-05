Súkromný sektor v USA vytvoril v apríli viac pracovných miest

Washington 3. mája (TASR) - Súkromné podniky v USA vytvorili v apríli viac nových pracovných miest, ako ekonómovia očakávali. Objavili sa však tiež náznaky, že trh práce sa spomaľuje v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa ADP v americkom súkromnom sektore pribudlo v apríli 296.000 nových pracovných miest. To bolo oveľa viac ako v marci, keď zamestnanosť po revízii vzrástla o 142.000 osôb.



Ekonómovia pritom očakávali, že súkromný sektor prijme v apríli len 148.000 nových zamestnancov po tom, ako ich počet v predchádzajúcom mesiaci prd revíziou stúpol o 145.000.



Aprílový prírastok nových zamestnancov bol najväčší od júla 2022, pričom rast miezd sa spomaľuje a menej ľudí mení prácu, uviedla Nela Richardsonová, hlavná ekonómka ADP.



Koncom tohto týždňa má ministerstvo práce zverejniť komplexnejšiu a ostro sledovanú správu o náraste nových pracovných miest, ktorá bude zahŕňať súkromný aj verejný sektor.



Americká vláda v utorok (2. 5.) oznámila, že na konci marca bolo voľných 9,6 milióna pracovných miest, čo je najmenej od mája 2021. Napriek tomu je trh práce naďalej napätý, pričom na každého nezamestnaného pracovníka v marci pripadlo 1,6 pracovného miesta. To je výrazne nad rozsahom 1 až 1,2 miesta, čo podľa ekonómov zodpovedá trhu práce.