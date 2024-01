Washington 4. januára (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v decembri viac pracovných miest, ako očakávali ekonómovia z Wall Street. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP, ktorá poukazuje na pretrvávajúcu silu amerického trhu práce. Ten by mal tak aj naďalej poskytovať podporu ekonomike. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa údajov ADP v americkom súkromnom sektore vzniklo vlani v decembri 164.000 nových pracovných miest. To bolo viac ako v novembri 2023, keď súkromné firmy po revízii vytvorili 101.000 nových miest. A decembrový výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali, že sa počet zamestnancov v súkromnom sektore v decembri zvýši o 115.000 po pôvodnom novembrovom náraste o 103.000 osôb.



Správa, ktorú ADP vypracoval spoločne so Stanfordským laboratóriom digitálnej ekonomiky, bola zverejnená pred piatkovými (5. 1.) komplexnejšími a ostro sledovanými údajmi ministerstva práce o vývoji zamestnanosti v decembri 2023.



Trh práce v USA sa síce neustále spomaľuje v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed), ale stále je silný. Podľa hlavnej ekonómky ADP Nely Richardsonovej sa trh práce v USA vracia k úrovni náboru nových ľudí ako pred pandémiou ochorenia COVID-19.