Súkromný sektor v USA vytvoril menej pracovných miest, ako sa čakalo

Washington 8. januára (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v decembri menej pracovných miest, ako ekonómovia očakávali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje inštitútu ADP.



ADP v stredu oznámil, že v decembri 2024 prijali americké súkromné firmy 122.000 nových zamestnancov, najmenej za štyri mesiace. Tento výsledok zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že súkromný sektor pridá v decembri 139.000 nových pracovných miest po tom, ako v novembri prijal 146.000 ľudí.



Inštitút ADP uviedol, že nábor zamestnancov sa spomalil vo viacerých odvetviach, pričom zamestnanosť vo výrobnom sektore v decembri klesla už tretí mesiac po sebe.



Konkrétne podľa ADP sektor služieb vytvoril v poslednom mesiaci minulého roka 112.000 pracovných miest a priemysel pridal len 10.000 pracovných miest, aj to vďaka stavebníctvu, zatiaľ čo továrne prepúšťali.



Ďalšie údaje odhalili, že medziročný rast miezd v prípade zamestnancov, ktorí pokračovali na svojej pracovnej pozícii, sa spomalil na 4,6 %, čo bolo najmenšie tempo od júla 2021. A rast miezd osôb, ktoré zmenili prácu, dosiahol 7,1 %. To bol len mierny pokles oproti novembru.



"Trh práce sa v poslednom mesiaci roku 2024 spomalil," skonštatovala Nela Richardsonová, hlavná ekonómka ADP, pričom poukázala na miernejší rast náboru aj miezd.



Ekonómovia teraz vyčkávajú na piatkovú (10. 1.) komplexnejšiu a ostro sledovanú správou o zamestnanosti od Úradu pre štatistiku ministerstva práce. Odhadujú pritom, že počet nových pracovných miest v USA mimo poľnohospodárstva vzrástol minulý mesiac o 154.000, čo by bolo spomalenie z 227.000 v novembri.



Miera nezamestnanosti by mala zostať na úrovni 4,2 %.