Súkromný sektor v USA vytvoril v júni 2,4 milióna pracovných miest

Washington 1. júla (TASR) – Súkromný sektor v USA vytvoril v júni takmer 2,4 milióna pracovných miest. To bolo však menej, ako očakávali ekonómovia z Wall Street. Celková zamestnanosť v USA zostáva stále hlboko pod úrovňou pred pandémiou nového koronavírusu.



Podľa údajov inštitútu ADP v americkom súkromnom sektore vzniklo v júni 2,369 milióna nových pracovných miest. Ekonómovia však počítali s nárastom počtu nových miest v júni o 3 milióny. Revidované údaje za predchádzajúci mesiac totiž ukázali, že zamestnanosť v súkromnom sektore sa v máji v skutočnosti zvýšila, a to o 3,065 milióna nových miest, zatiaľ čo rýchly odhad naznačoval, že klesla o 2,76 milióna pracovných miest.



Z údajov ADP ďalej vyplýva, že malé podniky zaznamenali v júni najväčší nárast zamestnanosti – pridali až 937 000 pracovných miest. Stavebné firmy, reštaurácie a hotely v júni tiež prijali veľa ľudí.



Americká ekonomika je však stále pod tlakom pandémie. Nové ohniská nového koronavírusu v niekoľkých južných a západných štátoch USA ich prinútili zastaviť uvoľňovanie blokád a znovu zatvoriť bary a ďalšie podniky. To by mohlo v nasledujúcich mesiacoch spomaliť prijímanie zamestnancov.



Vláda zajtra zverejní oficiálne údaje o vývoji zamestnanosti v júni. Analytici odhadujú, že ukážu jej nárast o 3 milióny nových pracovných miest a pokles nezamestnanosti na 12,3 % z 13,3 % v máji.



ADP totiž do svojich výsledkov nezahŕňa pracovné miesta vo verejnom sektore. Jej údaje sa tak líšia od údajov ministerstva práce.