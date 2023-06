Súkromný sektor v USA vytvoril v máji viac miest, ako sa čakalo

Washington 1. júna (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v máji 2023 viac nových pracovných miest, ako očakávali ekonómovia. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP, ktorá naznačuje, že trh práce v USA sa spomaľuje len postupne, čo môže viesť k tomu, že Federálny rezervný systém (Fed) ponechá úrokové sadzby určitý čas zvýšené. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa inštitútu ADP v americkom súkromnom sektore pribudlo v máji 278.000 nových pracovných miest po ich revidovanom náraste o 291.000 v apríli. Ekonómovia pritom odhadovali, že súkromní zamestnávatelia prijmú v máji 170.000 ľudí po tom, ako v apríli pôvodne vytvorili pred revíziou 296.000 nových miest.



Rast pracovných miest sa oproti vlaňajšiemu silnému tempu spomalil, ale trh práce zostal odolný. A to aj napriek agresívnemu zvýšeniu úrokových sadzieb Fedu o 500 bázických bodov od marca 2022, keď americká centrálna banka začala svoj najrýchlejší cyklus sprísňovania menovej politiky od 80. rokov minulého storočia, aby skrotila infláciu.



ADP poznamenal, že prírastok pracovných miest bol minulý mesiac roztrieštený, pričom najviac pozícií pribudlo v sektore služieb (168.000) na čele s pohostinstvom a voľnočasovými aktivitami, zatiaľ čo výroba a financie prišli o pracovné miesta.



Vláda v stredu (31. 5.) informovala, že ku koncu apríla bolo v USA voľných 10,1 milióna pracovných miest. Na každú nezamestnanú osobu tak v apríli pripadlo 1,8 voľného miesta v porovnaní s 1,7 miesta v marci, čo je výrazne nad rozsahom 1,0 – 1,2, ktorý sa považuje za konzistentný s vyváženým trhom práce.



Správa ADP, ktorú vypracoval spoločne so Stanfordským laboratóriom digitálnej ekonomiky, bola zverejnená pred komplexnejšou a ostro sledovanou správou ministerstva práce o vývoji zamestnanosti v máji 2023.