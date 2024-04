Súkromný sektor v USA vytvoril v marci viac miest, ako sa čakalo

Washington 3. apríla (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v marci 2024 viac pracovných miest, ako očakávali ekonómovia z Wall Street. Ukázali to najnovšie údaje inštitútu ADP. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa inštitútu v americkom súkromnom sektore vzniklo minulý mesiac 184.000 nových pracovných miest. To bolo viac ako vo februári, keď súkromné firmy po revízii prijali 155.000 nových zamestnancov.



Ekonómovia pritom odhadovali, že zamestnanosť v súkromnom sektore sa v marci zvýši o 148.000 osôb po februárovom pôvodnom náraste o 140.000 ľudí. K lepšiemu, ako očakávanému výsledku prispeli najmä stavebníctvo, finančné služby a výroba.



ADP svoju správu, ktorú vypracoval spoločne so Stanfordským laboratóriom digitálnej ekonomiky, zverejnil pred očakávanou piatkovou (5. 4.) komplexnejšou a ostro sledovanou správou ministerstva práce o vývoji zamestnanosti v marci.



ADP má v porovnaní s oficiálnymi údajmi o zamestnanosti tendenciu výrazne nadhodnocovať spomalenie na trhu práce. Ten sa totiž postupne ochladzuje po zvýšení úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) o dohromady 525 bázických bodov od marca 2022.