Súkromný sektor v USA vytvoril v septembri vyše 200.000 nových miest

Washington 5. októbra (TASR) - Americký súkromný sektor vytvoril v septembri viac pracovných miest než v predchádzajúcom mesiaci, navyše, tvorba nových pozícií prekonala očakávania. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje inštitútu ADP. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



ADP oznámil, že v septembri sa v súkromnom sektore USA vytvorilo 208.000 nových pracovných pozícií, zatiaľ čo v auguste ich vzniklo 185.000. Údaje za august pritom ADP revidoval smerom nahor, keď pôvodne za daný mesiac udával vytvorenie 132.000 nových pracovných miest.



Septembrové údaje o tvorbe nových pozícií v súkromnom sektore boli lepšie aj v porovnaní s očakávaniami. Ekonómovia počítali s vytvorením 200.000 nových pracovných miest.



Trhy teraz čakajú na kľúčovú správu o vývoji na celkovom pracovnom trhu, ktorú v piatok (7. 10.) zverejní americké ministerstvo práce. To zverejňuje aj údaje z verejného sektora, čo správa ADP nezahrnuje. Podľa ankety, ktorú urobila agentúra Reuters medzi ekonómami, by ministerstvo malo za september oznámiť vytvorenie celkovo 250.000 nových pracovných miest. V auguste sa ich vytvorilo 315.000.