Súkromný sektor v USA vytvoril viac pracovných miest, ako sa čakalo

Washington 5. januára (TASR) - Súkromný sektor v USA vytvoril v decembri viac pracovných miest, ako očakávali ekonómovia z Wall Street. Ukázala to najnovšia správa inštitútu ADP.Podľa údajov inštitútu ADP v americkom súkromnom sektore vzniklo vlani v decembri 807.000 nových pracovných miest. To bolo oveľa viac ako v novembri, keď súkromné firmy po revízii prijali 505.000 nových ľudí.Ekonómovia pritom odhadovali, že sa zamestnanosť v súkromnom sektore v decembri zvýši o 400.000 pracovných miest po pôvodnom novembrovom náraste o 534.000 nových miest.Analytici zároveň upozorňujú, že rýchle šírenie variantu omikron nového koronavírusu môže negatívne ovplyvniť vývoj na trhu práce.povedala hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.Oveľa silnejší než očakávaný nárast nových pracovných miest v súkromnom sektore odzrkadľoval najmä nábor v sektore služieb, ktorý prijal 669.000 nových ľudí pri skokovom zvýšení pracovných miest v odvetviach voľného času a pohostinstva.Aj sektor výroby v decembri prijal veľký počet nových ľudí, až 138.000, najviac v minulom roku.Správa ADP tiež ukázala, že vo veľkých podnikoch pribudlo v decembri 389.000 pracovných miest, zatiaľ čo stredne veľké firmy vytvorili 214.000 a malé firmy 204.000 pracovných miest.Vďaka silnému decembrovému nárastu pracovných miest dosiahol priemer za 4. štvrťrok 625.000 nových zamestnancov mesačne a prekonal aj ročný priemer na úrovni 514.000 nových pozícií, dodala Richardsonová.Poznamenala však, že aj keď v USA pribudlo v roku 2021 viac ako 6 miliónov pracovných miest, v súkromnom sektore je stále o takmer 4 milióny pracovných miest menej ako pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 začiatkom marca 2020.V piatok (7. 1.) má americké ministerstvo práce zverejniť ostro sledovanú mesačnú správu o vývoji zamestnanosti, ktorá zahŕňa pracovné miesta vo verejnom aj súkromnom sektore.Ekonómovia predpovedajú, že celková zamestnanosť v decembri vzrástla o 400.000 pracovných miest po novembrovom zvýšení o 210.000 miest. Miera nezamestnanosti by mala mierne klesnúť na 4,1 % zo 4,2 %.