Súkromný sektor v USA vytvoril viac pracovných miest, ako sa čakalo

Washington 8. marca (TASR) - Americkí zamestnávatelia vo februári zvýšili tempo náboru nových pracovníkov. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP, ktorá ukazuje, že trh práce je aj naďalej silný. To zase naznačuje, že na ochladenie najväčšej svetovej ekonomiky bude možno potrebné vyvinúť viac úsilia. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa inštitútu ADP v americkom súkromnom sektore vzniklo vo februári 242.000 nových pracovných miest. To je približne dvojnásobok v porovnaní s januárom, keď v USA pribudlo 119.000 nových pracovných miest a výrazne viac ako 200.000 nových miest, ktoré očakávali analytici.



Údaje za január boli pritom revidované smerom nahor z pôvodných 106.000 nových miest pri predbežnom odhade.



Predseda Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v utorok (7. 3.) americkým zákonodarcom povedal, že centrálna banka bude pravdepodobne musieť zvýšiť úrokové sadzby viac, ako sa očakávalo v rámci boja s vysokou infláciou, po nedávnych silných ekonomických údajoch.



Rast pracovných miest bol pritom už v januári robustný a miera nezamestnanosti klesla na 3,4 %, na najnižšiu úroveň za viac ako 50 rokov. Zároveň spotrebiteľské výdavky výrazne vzrástli, pričom inflácia zostala vysoká.