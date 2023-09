Šulginov: Rusko neplánuje v najbližšej dobe zrušiť zákaz vývozu palív

Moskva 28. septembra (TASR) - Rusko neplánuje v dohľadnom čase zrušiť zákaz vývozu pohonných látok. Povedal to vo štvrtok ruský minister energetiky Nikolaj Šulginov, podľa ktorého zostane v platnosti dovtedy, dokiaľ sa nestabilizuje domáci trh. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu ruskej agentúry TASS.



"Môžem povedať jedno. Očakávať skoré zrušenie zákazu je zbytočné. Opatrenie zostane v platnosti dovtedy, dokiaľ to bude na stabilizáciu dodávok a cien palív potrebné," povedal Šulginov s tým, že možno budú prijaté aj ďalšie opatrenia na riešenie nedostatku palív na domácom trhu.



Rusko minulý týždeň zaviedlo zákaz exportu benzínu a nafty, pričom platí do všetkých krajín s výnimkou Kazachstanu, Kirgizska, Arménska a Bieloruska. Moskva tak reagovala na nedostatok pohonných látok na domácom trhu a rast ich cien. Začiatkom tohto týždňa zákaz čiastočne zmiernila, keď z neho vyňala napríklad lodné palivo či niektoré stredné destiláty.



Analytici predpokladajú, že obmedzenia zostanú v platnosti niekoľko týždňov, než sa skončí žatevné obdobie. Práve počas neho sa dopyt po pohonných látkach zvyšuje a podľa informácií ruských médií v niektorých regiónoch Ruska mali poľnohospodári pre nedostatok palív problém so zberom úrody.