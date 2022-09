Šulginov:Rusko zareaguje na cenový strop zvýšeným vývozom ropy do Ázie

Vladivostok 6. septembra (TASR) - V prípade zavedenia cenového stropu na ruskú ropu odpovie Moskva zvýšením exportu suroviny do ázijských krajín. Povedal to v utorok ruský minister energetiky Nikolaj Šulginov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Akýkoľvek krok na zavedenie cenového stropu povedie k (ropnému) deficitu na vlastnom trhu (iniciátorských krajín) a iba zvýši cenovú nestabilitu," povedal Šulginov pre novinárov na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku.



Ministri financií členských štátov skupiny G7 v piatok (2. 9.) podporili myšlienku zaviesť na ruskú ropu cenový strop. Cieľom je obmedziť prísun financií pre ruskú vládu, čím by sa Moskve sťažili možnosti na financovanie vojny na Ukrajine, informovala agentúra Reuters.



Európa je pre ruskú ropu kľúčovým trhom. Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) sa pred začatím vojny na Ukrajine podieľali európske krajiny na ruskom exporte ropy a ropných produktov približne polovicou.