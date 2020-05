Sulík a Holý odovzdali majetkové priznania neskôr, výbor začne konanie

Bratislava 12. mája (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií začne konanie voči podpredsedom vlády Richardovi Sulíkovi (SaS) a Štefanovi Holému (Sme rodina), ktorí nepodali včas majetkové priznania. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal šéf výboru Richard Raši (Smer-SD).



Sulík a Holý zrejme budú musieť výboru vysvetliť, prečo odovzdali majetkové priznania neskôr. "Štandardný postih pri takomto porušení býva v objeme jedného mesačného platu," vysvetlil Raši. Doplnil, že majetkové priznania už odovzdali všetci poslanci NR SR.



Verejní funkcionári mali povinnosť v zmysle zákona podať majetkové priznanie do 30. apríla. Novozvolení poslanci a členovia vlády tak mali urobiť do 30 dní od nástupu do funkcie.



Povinnosť podať majetkové priznanie sa týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Majetkové priznanie musia podľa zákona podať napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ SIS, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.