Sulík by chcel reštaurácie otvoriť ihneď, okienkový predaj nič nerieši

Bratislava 22. decembra (TASR) – Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas stredajšieho rokovania vlády vyzdvihol, že je rád, že ho prišiel v postoji za otvorenie reštaurácií podporiť šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Gastroprevádzky podľa neho trpia, Sulík by ich najradšej otvoril ihneď, ak to však nepôjde, chcel by, aby reštaurácie mohli otvoriť aspoň v sobotu 25. decembra. Okienkový predaj, na ktorom môžu v súčasnosti reštaurácie fungovať, považuje za slabú náplasť.



"Najlepšia pomoc pre gastro je, že tieto reštaurácie otvoríme, ďalšia pomoc je na ceste," skonštatoval minister s tým, že na mysli má oživenie opatrenia 3B v rámci pandemickej štátnej pomoci na december či preplácanie nájmov, ktoré od 17. decembra realizuje jeho ministerstvo.







Podotkol, že návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) otvoriť gastroprevádzky až 9. januára budúceho roka považuje za veľmi neskorý termín.



Vláda o požiadavkách gastrosektora súvisiacich s otvorením prevádzok ešte nerokovala, minister sa však od novinárov vracal na rokovanie vlády. Povedal, že verí, že vedenie štátu dospeje k nejakej rozumnej dohode a uvidí sa "aký deň z toho vypadne".