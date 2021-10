Sulík: Cena plynu sa v roku 2022 vráti približne na úroveň vlaňajška

Bratislava 1. októbra (TASR) – Slovenské domácnosti v budúcom roku nečaká žiadne dramatické zdražovanie energií a napríklad cena plynu sa bude pravdepodobne pohybovať na úrovni minulého roka. Nižšie ceny, ktoré platia občania a malé firmy v súčasnosti, boli anomáliou zapríčinenou pandémiou ochorenia COVID-19. V piatok po rokovaní koaličných partnerov o energiách to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



„Cena plynu bude približne taká, aká bola minulý rok. Áno, oproti tomuto roku je to nárast preto, lebo tento rok bol zase pokles. Takto to chodí v trhovom hospodárstve,“ povedal Sulík.



Očakávaný nárast ceny elektrickej energie by podľa ministra malo utlmiť už avizované zníženie tarify za prevádzku systému (TPS) a tiež dočasné, dvojročné zrušenie odvodu do Národného jadrového fondu, ktorý platia jadrové elektrárne. Minister upozornil, že navrhované využitie financií získaných za predaj emisných povoleniek na zníženie vplyvu vysokých cien energií je viazané na dohodu medzi ministerstvom financií a ministerstvom životného prostredia.



Sulík zdôraznil, že napriek nižšiemu naplneniu zásobníkov bude mať Slovensko plynu dostatok a už v súčasnosti je fyzicky na území krajiny plyn, ktorý pokryje priemernú zimnú spotrebu na 100 dní. Dodávky z Ruska nie sú obmedzené a na Slovensko prichádzajú zmluvne dohodnuté množstvá.



Napriek tomu Sulík vydal pokyn pre šéfa SPP-Distribúcia, aby uskutočnil takzvaný stres test, do ktorého budú zahrnutí všetci obchodníci s plynom a všetci distribútori a skladovatelia. Tento test by mal rezortu spresniť, koľko bude mať Slovensko k dispozícii plynu, pokiaľ by nastali krízové situácie.



Rokovania s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO) sa dotkli aj možného zavedenia špeciálnych taríf pre domácnosti, ktorých sa týka takzvaná energetická chudoba. Podľa Sulíka by mal riešenie nachystať predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris.



„Budeme pripravení na to, že ak by naozaj mali nejaké časti obyvateľstva byť významnejšie postihnuté nárastom ceny elektrickej energie, tak zavedieme takúto tarifu, kde tí, ktorí čelia energetickej chudobe, by si mohli túto tarifu zvoliť,“ povedal Sulík. Tarifa by mala extrémne nízke ceny za energiu, no týkala by sa iba obmedzenej výšky odberu energie. Pokiaľ by odberateľ limit prekročil, automaticky by spadol do štandardnej tarify.