Sulík: Cestou je diverzifikácia zdrojov, na tom sme pracovali

Bratislava 3. apríla (TASR) – V prípade ropy a plynu je cestou skôr diverzifikácia zdrojov ako úplné odstrihnutie sa od Ruska. To by totiž znamenalo zasa závislosť od niekoho iného. Na krokoch k diverzifikácii sa pritom posledné roky už pracuje. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Šéf rezortu hospodárstva skonštatoval, že je za to, aby Slovensko malo vždy viacero možností, kde ropu a plyn nakúpiť. "Na tomto sme za posledné roky intenzívne pracovali, najmä čo sa týka plynu, lebo sú porobené už rôzne prepojenia a rôzne reverzné toky, aktuálne sa dokončuje Poľsko, to bude hotové do 30. júna," poznamenal Sulík.



Podotkol, že je dôležité mať pripravené alternatívy, a príprava na diverzifikáciu sa podľa jeho slov už deje. Zdôraznil, že sa pracuje na pláne B, aby Slovensko bolo pripravené nakupovať aj inde. Priblížil tiež, že má písomný záväzok zo Slovnaftu, ktorý, ak by došlo k výpadkom ropy, ktorá prúdi cez ropovod Družba, by to mohol nahradiť dovážaním ropy na tankeroch. Podľa Sulíka sa Slovnaft zaviazal, že spracuje minimálne toľko ropy, aby dokázal uspokojiť celý slovenský trh. "Ak dôjde k obmedzeniam, budú obmedzovať export," dodal.



Zároveň vyhlásil, že sa pripravujú opatrenia v prípade cien plynu. Konkrétne riešenia plánuje predstaviť budúci týždeň. O záležitostiach z koaličnej rady chce informovať až vtedy, keď budú finálne dohodnuté.



V súvislosti s dvoma rokmi vládnutia vyčíslil, že vláde sa darí zhruba na 60 %, pričom ak sa zohľadnia mimoriadne okolnosti, je to podľa neho 80 %. Vymenoval reformy, ako je reforma vysokých škôl, nemocníc či národných parkov. Podotkol, že jedna kríza strieda druhú a ak by tu neboli, zostávalo by oveľa viac času na reformy.