Sulík: Daňová brzda je dohodnutá, stačí ju prijať

Bratislava 16. januára (TASR) – Ustanovenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré sa týkajú takzvanej daňovej brzdy, sú už dávnejšie dohodnuté so štátnym tajomníkom ministerstva financií Ľubošom Jančíkom a stačí ich prijať. V televíznej relácii na TA3 V politike to v nedeľu povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Minister financií Igor Matovič (OĽANO) však dlhodobo daňovú brzdu odmieta.



SaS dlhodobo podmieňuje prijatie tohto zákona práve zavedením stropu na zvyšovanie daní. "My sme sa dohodli so štátnym tajomníkom Jančíkom. Tá dohoda je vypracovaná aj na papieri, stačí ju prijať," povedal Sulík. Minister zdôraznil, že pokiaľ vyšle svojich spolupracovníkov na akékoľvek rokovania, tak aj s kompetenciou, že vyrokované dohody platia.



Sulík odmietol, že zastropovanie daní by nemalo podporu žiadnych ekonómov a nie je súčasťou legislatívy iných štátov. Z domácich ekonómov podľa neho daňovú brzdu napríklad bývalý minister financií Ivan Mikloš, podobný zákon už platí v Austrálii a chystá sa ho prijať aj nová česká vláda.



Minister sa dotkol aj odškodnenie podnikateľov za štátne obmedzenia spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Podporu podnikateľov nepovažuje za uzavretú, pretože podľa neho existujú skupinky podnikateľov, na ktorých sa doterajšie schémy nevzťahovali. Ako príklad uviedol servisné firmy pre gastrosektor, ktoré síce neboli zatvorené, no nemali pre koho pracovať. Týchto zamestnávateľov by podľa ministra mal pokryť univerzálny odškodňovací zákon, ktorý Sulíkovi vláda už trikrát odmietla prerokovať a minister financií Igor Matovič, po tom, čo si túto tému zobral vlani na jar pod svoj rezort, nové znenie nepredložil.



Jedným z najviac pandémiou postihnutých častí ekonomiky je gastrosektor. Sulík zopakoval, že je za dlhodobé zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre tento sektor na päť percent, súčasne by však zakázal v súhrne rámci celého roka nadmerné odpočty DPH. Názor premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý zníženie DPH odmietol, Sulík rešpektuje. "My sme šesťpercentná strana v koalícii," pripomenul minister. "Na takéto veci musí byť dohoda všetkých," dodal Sulík.