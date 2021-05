Sulík: Do konca rozpočtového obdobia chceme vyčerpať všetky eurofondy

Ružomberok 20. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chce do konca tohto rozpočtového obdobia vyčerpať všetky eurofondy. Po štvrtkovom rokovaní s predsedami vyšších územných celkov v Ružomberku o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Na stretnutí sa hovorilo o získavaní regionálnych investícií, ale aj o spolupráci pri čerpaní eurofondov v novom programovom období.



Šéf rezortu hospodárstva zdôraznil, že čerpanie eurofondov nie je vždy jednoduché. Pomôcť podľa neho dokáže okrem jasne nastavených pravidiel najmä informovanosť. "Je si čo povedať. Ide o to, aby sme lepšie čerpali eurofondy, ale aj aby župani mali informácie o priemyselných parkoch, ktorým sa ministerstvo dosť intenzívne venuje. Takisto k investičnej pomoci, ktorú chceme smerovať najmä na východ a do najmenej rozvinutých okresov. Tiež je aktuálnou témou plán obnovy," povedal Sulík.



V ďalšom rozpočtovom období, keď začne platiť tzv. partnerská dohoda, má MH ambíciu vyčerpať pridelené eurofondy ako prvé. "Čím skôr fondy vyčerpáme, tým skôr môžu z nich urobené investície začať vyvíjať pozitívne účinky. O to viac to pomôže ľuďom," dodal minister hospodárstva.



Šéf združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič povedal, že takéto stretnutie vítajú. Podotkol, že dostali nemalú úlohu – vypracovať integrované územné stratégie, ktoré sú kľúčom na čerpanie regionálnych peňazí. "Po mravčej práci, ktorú zvládli naše odbory pri príprave tzv. vstupných správ, respektíve rád partnerstva, je dobrým nástrojom, aby sme sa pre potreby dobehu programového obdobia IROP-u a naštartovanie nového čerpania na roky 2021 až 2027 stretli s hráčmi, ktorí zastrešujú malé a stredné podnikanie, styčné plochy pre cestovný ruch, obehovú ekonomiku, respektíve energetické nástroje," zhodnotil Viskupič.