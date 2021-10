Sulík hovorí o zneužití rýchlosti protipandemickej pomoci

Bratislava 21. októbra (TASR) – Flexibilnosť a rýchlosť pandemickej pomoci niektorí ľudia zneužívajú. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tak reagoval na zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK), podľa ktorých mal štát milióny eur z pandemickej pomoci poslať cez pezinský úrad práce schránkovým firmám. Nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini žiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR o hĺbkovú kontrolu vynakladania peňazí na ekonomickú pomoc z jednotlivých rezortov.



"Je to zneužívanie situácie, my sme sa snažili byť veľmi flexibilní a veľmi rýchli a aj sme boli. Bohužiaľ, nájdu sa ľudia, ktorí práve toto zneužívajú. Takým treba klepnúť po prstoch, konkrétne v tomto prípade to znamená podať na nich trestné oznámenie," skonštatoval vo štvrtok na brífingu v Národnej rade (NR) SR Sulík.



Pellegrini zároveň vo štvrtok požiadal vedenie NKÚ, aby okamžite urobilo mimoriadnu kontrolu na ministerstve práce, ale aj na ďalších rezortoch, ktoré poskytujú pandemickú ekonomickú pomoc. Zároveň požiadal ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby bezodkladne zverejnili zoznam firiem a ich užívateľov konečných výhod a vysvetlili, za základe čoho dostali dotácie a ako ich využili. Poslanec Erik Tomáš (nezaradený) zároveň plánuje požiadať v tejto veci o zvolanie mimoriadneho výboru pre sociálne veci v parlamente.



Pellegrini pripustil, že sa môže stať chyba, 24 miliónov eur však považuje za obrovské zlyhanie. "Ak štát má online prístup k zbierke účtovných závierok a priamo úrady práce predsa sú pod ministrom práce, ktorý má Sociálnu poisťovňu, kde viete všetko. Keď si kliknete IČO firmy, tak vidíte všetkých jej zamestnancov na Sociálnej poisťovni. To sú nie veľmi náročné kontroly a pri takýchto veľkých sumách mala byť nastavená nejaká kontrola," myslí si.



Súčasne tvrdí, že pomoc na Slovensku bola pomalá, slabá a veľmi komplikovaná. "Tu reálne všetci tvrdia, že peňazí je málo, že viac sa nedá dať, pretože nám to nedovoľujú zdroje štátneho rozpočtu, a na druhej strane je tu 24 miliónov, ktoré putovali do schránkových firiem," podotkol Pellegrini.



Úrad práce v Pezinku mal podľa zistení ICJK medzi júnom a augustom tohto roka vyplatiť 24 miliónov eur podozrivým firmám, ktoré si nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré z nich majú aj dlhy na daniach.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spoločnom vyhlásení s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) uviedlo, že všetci žiadatelia o príspevky z projektu Prvá pomoc podpisujú čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú správnosť uvedených údajov. Nie je podľa nich fyzicky možné overiť detaily každej formálne správne vyplnenej žiadosti s podpísaným čestným vyhlásením pred vyplatením pomoci.