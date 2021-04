Sulík: Matovičovu cestu vnímam ako snahu sprístupniť Sputnik pre ľudí

Bratislava 8. apríla (TASR) – Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vníma štvrtkovú cestu bývalého premiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Moskvy ako snahu sprístupniť ruskú vakcínu proti novému koronavírusu Sputnik V pre ľudí na Slovensku. Sulík to vo štvrtok povedal na tlačovej konferencii venovanej prioritám jeho rezortu na nasledujúce obdobie.



"Vidím úplne jasnú snahu Igora Matoviča sprístupniť Sputnik pre ľudí, ktorí ho chcú mať, a toto my podporujeme," povedal Sulík, podľa ktorého strana SaS nikdy nebola proti dovozu Sputnika. "Naopak, keď je tu časť obyvateľstva, ktorá chce Sputnik, nech ho dostane," dodal Sulík.







Minister nechcel reagovať na Matovičov status na sociálnej sieti, podľa ktorého so Sputnikom na Slovensku "naďalej niekto hrá svoju špinavú hru" a chce znemožniť jeho používanie. Sulík však vylúčil, že by SaS alebo niekto z koalície chcel zabrániť používaniu ruskej vakcíny. "To rozhodne vylučujem. My sme aj boli za to, aby sa Sputnik doviezol, lebo keď to reálne zachraňuje ľudské životy, tak nevidím dôvod sa tu hrať na nejaké geopolitické hry," dodal minister.



Nákup dvoch miliónov kusov vakcíny spustil koaličnú krízu, keď ho Matovič dohodol ešte vo februári bez vedomia svojich koaličných partnerov. Na Slovensko dorazila prvá zásielka 200.000 kusov začiatkom marca. Vakcína nie je registrovaná v EÚ a napriek tomu, že sa s ňou očkuje napríklad aj v susednom Maďarsku a v ďalších desiatkach štátov, je podmienkou jej použitia aspoň súhlas Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ten však uviedol, že v dovezených ampulkách nie je látka popísaná v odbornej tlači a nemá na jej schválenie dostatok informácií.