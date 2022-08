Sulík: Mimoriadne zdanenie Slovnaftu nemusí prejsť ani v septembri

Bratislava 10. augusta (TASR) – Dvakrát odložený návrh na zdanenie spracovania ruskej ropy nemusí prejsť ani na septembrovej schôdzi parlamentu. O návrhu z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) so stranou SaS, ktorá návrh vetovala, zatiaľ nikto nerokoval. Informoval o tom predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý podporu návrhu podmienil znížením iných daní.



"My s tým zákonom budeme súhlasiť, ak zároveň v rovnakom objeme znížime nejakú daň," povedal Sulík. Minister pripustil, že aktuálne zisky rafinérie Slovnaft sú mimoriadne a neprimerané. "Navrhli sme konkrétne, aby sa znížila daň z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky z 20 % na osem percent. To je to, čo pomôže ľuďom ihneď," povedal Sulík.



O tomto návrhu by chcela strana rokovať na septembrovej schôdzi, keďže k rokovaniu zatiaľ nedošlo. "SaS súhlasí so zavedením dane z ruskej ropy, ak zároveň povieme, že sa znižuje DPH na palivá z 20 % na osem, alebo nech sa zníži iná daň," zdôraznil Sulík. SaS sa obáva, že by sa z výnosu mimoriadnej dane z ropy mohli financovať napríklad noví úradníci, ktorí budú kontrolovať voľnočasové poukazy.



Návrh na zdanenie spracovania ruskej ropy predstavil v polovici mája Matovič. Po schválení vládou ho však parlament pre názorové rozpory medzi koaličnými stranami presunul najskôr na júnovú a nakoniec na septembrovú schôdzu.