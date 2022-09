Sulík: Naše pôsobenie na MH prinieslo 90 konkrétnych výsledkov

Bratislava 13. septembra (TASR) – Počas dva a pol ročného pôsobenia strany SaS a jej nominantov na Ministerstve hospodárstva (MH) SR sa podarilo dosiahnuť približne 90 konkrétnych výsledkov. Tie sa týkajú energií, podnikateľského prostredia, ale napríklad aj znižovania regionálnych rozdielov. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda SaS Richard Sulík pred odchodom zo svojej ministerskej funkcie.



"Je to rozdelené do niekoľko oblastí, je to dokopy asi 90 bodov," uviedol Sulík. Výpočet úspechov rezortu začal elektrinou, kde MH pripravilo balík na riešenie energetickej krízy vrátane návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ). Ten má umožniť využitie na Slovensku vyrobenej elektriny na zásobovaní domácností v garantovanej cene. S tým úzko súvisí aj spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. To bolo podmienkou na uplatnenie dohody štátu so Slovenskými elektrárňami o dodávke silovej elektriny v objeme 6,15 terawatthodiny ročne pre domácnosti v nasledujúcich dvoch rokoch za súčasnú cenu.



Medzi úspechy Sulík zaradil aj dovoz jadrového paliva na Slovensko či dohodu so štátnym Slovenským plynárenským priemyslom (SPP), ktorý by mal obyvateľom ponúknuť plyn za výrazne nižšiu cenu, ako ju na základe platných vzorcov vyráta Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V oblasti zásobovania energiami Sulík pripomenul relatívne vysokú naplnenosť slovenských zásobníkov plynom či dohodu so Slovnaftom, ktorý by mal v prípade zastavenia dodávok ruskej ropy prednostne zásobovať slovenský trh.



Šéf SaS nezabudol ani na aktivity rezortu hospodárstva pri budovaní priemyselných parkov na východe Slovenska a na získanie investície automobilky Volvo. "Takto vznikli a ešte vzniknú tisícky pracovných miest," zdôraznil Sulík. Odhadol, že spolu by mohlo na východe pribudnúť až 20.000 pracovných príležitostí.







Štátny tajomník MH Ján Oravec dodal, že rezort má za sebou aj významné aktivity v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Okrem dvoch schválených balíkov opatrení na znižovanie administratívnej záťaže je pripravené už aj tretie "kilečko". Dôležité je podľa Oravca nielen znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov, ale aj obmedzenie nových predpisov povinnosťou zrušenia iných obmedzení.



Sulík pripomenul aj aktivity nominantov SaS v SPP, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, MH Manažmente, Úrade priemyselného vlastníctva SR či Správe štátnych hmotných rezerv SR. Nový minister bude podľa Sulíka môcť bez problémov pokračovať v potrebných zmenách, a to najmä pri riešení energetickej krízy.