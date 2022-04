Sulík nemá obavu, že by zo dňa na deň prestal tiecť plyn na Slovensko

Bratislava 27. apríla (TASR) – Situácia v dodávkach ruského zemného plynu do Európy je napätá, pre Slovensko však nie je kritická. V stredu prišlo na Slovensko cez Ukrajinu a Česko spolu 60 miliónov kubických metrov (m3) ruského plynu, z ktorého na Slovensku zostalo cez 14 miliónov m3 na okamžitú spotrebu aj na uskladnenie. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vzhľadom na to, že ďalšia splátka za plyn čaká Slovensko až 20. mája, neočakáva Sulík okamžité zastavenie dodávok.



"Dôležité je, že slovenská strana, konkrétne SPP, má uhradené všetky svoje záväzky a úhrada týchto záväzkov bola aj akceptovaná ruskou stranou," povedal Sulík. Ďalšia splátka plynu čaká Slovensko až 20. mája. Dovtedy bude situácia s platbami za plyn ustálená, nakoľko Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá bude za aktuálne dodávky platiť. Rusko od takzvaných nie priateľských krajín požaduje platbu za plyn v rubľoch, čo väčšina krajín EÚ odmietla.



Slovensko bude na výrazné obmedzenie dodávok ruského plynu pripravené podstatne skôr, ako do roku 2027, s ktorým ráta Európska únia. Podľa Sulíka však nie je prvoradé úplné odstrihnutie Slovenska od ruského plynu, ale diverzifikácia dodávok, ktorá by zabezpečila energetickú bezpečnosť.







Generálny riaditeľ spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Richard Prokypčák informoval, že firma sa pripravuje na všetky scenáre dodávok plynu a okrem iného už zabezpečila ďalší tanker so skvapalneným zemným plynom (LNG) pre Slovensko. Ten by mal byť už 1. mája pri termináli na chorvátskom ostrove Krk. SPP tiež rokuje o dodávkach LNG z iných krajín ako z USA a v hre sú aj dodávky plynu z ťažobných polí v Severnom mori.







Dodávky plynu pre domácnosti na nasledujúce mesiace sú podľa Sulíka zabezpečené, otázna je iba regulovaná cena plynu v budúcom roku. Tá totiž oproti aktuálnej výrazne vzrastie. Minister si preto vie na obmedzený čas predstaviť aj nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na plyn.



Cena plynu sa už dlhší čas drží na úrovni okolo 100 eur za megawatthodinu (MWh), čo je približne päťnásobok ceny z prvých mesiacov minulého roka. Po utorkovom (26. 4.) oznámení ruského dodávateľa plynu Gazprom o zastavení dodávok plynu pre Poľsko a Bulharsko sa cena prudko zvýšila až o 30 %, no neskôr podľa Sulíka opäť klesla pod 100 eur/MWh.



Zatiaľ čo pre domácnosti by mal byť plyn zabezpečený, jeho nedostatok by výrazne zasiahol priemyselné podniky, ako napríklad Duslo, ktoré z plynu vyrába hnojivá. Okrem nedostatku niektorých výrobkov by zastavenie dodávok z Ruska znamenalo na Slovensku aj prepúšťanie a rast nezamestnanosti.