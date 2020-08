Sulík: Nevyčerpané peniaze na nájmy by mohli pomôcť umeleckému priemys

Bratislava 24. augusta (TASR) – Nevyčerpané peniaze pôvodne určené na nájomné pre podniky, ktoré museli byť zatvorené počas pandémie, by mohli pomôcť zamestnancom v umeleckom priemysle. V pondelok na brífingu to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Rozprávať sa o tom chce aj s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO), ktorý takúto debatu neodmieta.



Sulík vyčíslil, že suma vyčlenená na nájmy predstavuje 200 miliónov eur. "Zatiaľ sme vyčerpali iba malú časť a budem jednať s ministrom financií a zrejme aj Európska komisia (EK) bude mať do toho čo rozprávať, aby sme z týchto určených peňazí mohli pomôcť aj ľuďom zamestnaným v takzvanom umeleckom priemysle," priblížil s tým, že peniaze sú vyčlenené, bude treba len zmeniť účel ich použitia.



Poznamenal, že samotným umelcom už bol zriadený fond na odškodnenie vo výške 11 miliónov eur. "Ale za tými umelcami sa nachádzajú stovky, možno tisícky ľudí, to sú rôzni kulisári, zvukári, ktorí rovnako prišli o svoje príjmy pre koronavírus, a tých jednoducho nemôžeme nechať tak," zdôraznil Sulík.



Minister financií je otvorený o tejto téme so Sulíkom rokovať. "Veľmi rád budem s pánom Sulíkom rokovať na akúkoľvek tému, ktorá má pomôcť Slovensku," skonštatoval Heger. Konkrétne znenie návrhu komentovať nechcel, pretože zatiaľ nepozná jeho podrobnosti. O tejto téme sa ešte so Sulíkom nerozprával.



Heger však dodal, že ak minister hospodárstva vyhodnotí, že nie je potrebné danú sumu rezervovať pre tento mechanizmus ďalej, tak môžu diskutovať o tom, aby bola využitá na iný nástroj. "Keď sa bavíme o akomkoľvek nástroji, ktorý pripravujeme, my ho dáme k dispozícii a, samozrejme, nezávisí od vlády, do akej miery ľudia budú mať oň záujem, do akej miery ho využijú a nevyužijú," podotkol.