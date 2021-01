Sulík: O budúci priemyselný park v R. Sobote už majú záujem investori

Bratislava 20. januára (TASR) – Plánovaný strategický priemyselný park v Rimavskej Sobote, ktorého výstavbu v stredu odobrila vláda, už má dvoch potenciálnych záujemcov. Tí by mohli zamestnať spolu do 800 ľudí. Povedal to po skočení rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Zatiaľ viem o dvoch záujemcoch. Jeden plánuje vytvoriť 500 pracovných miest. Neviem presne, ktorá je to firma, lebo ju zastupuje veľmi seriózna, veľká poradenská spoločnosť. Práve takto sa to robí, že v prvotnej fáze ešte nie je známe, kto to je, ale záujem o Rimavskú Sobotu prejavili," povedal Sulík. Druhým investorom by mohla byť spoločnosť vyrábajúca karavánové prívesy. Tá by mohla zamestnať do 300 ľudí. Podľa Sulíka je však zatiaľ predčasné hovoriť o konkrétnych investoroch, keďže priemyselný park zatiaľ nie je pripravený.



Priemyselný park má vzniknúť na severnej strane Rimavskej Soboty na hranici katastrálneho územia mesta. V tejto lokalite je plánovaná aj výstavba rýchlostnej cesty R2. Pozemky sú v súčasnosti v majetku mesta a Sulík sa plánuje zúčastniť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude o predaji pozemkov štátnej spoločnosti MH Invest rokovať. Spolu má výstavba priemyselného parku stáť menej ako 9,8 milióna eur.



Investori podľa MH dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na začatie stavby, to znamená so schváleným územným plánom, vyriešenými majetkovo-právnymi vzťahmi k dotknutým nehnuteľnostiam, či najlepšie s vybudovanými alebo aspoň povolenými prípojkami na jednotlivé inžinierske siete.