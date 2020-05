Sulík: O zvýhodnené úvery už požiadali tisícky podnikateľov

Bratislava 13. mája (TASR) – O štátom zvýhodnené preklenovacie úvery Antikorona záruka už požiadali tisícky podnikateľov, no reálne ich banky poskytli iba niekoľko. Proces poskytovania nízkoúročených pôžičiek je treba zjednodušiť a urýchliť, povedal v stredu po stretnutí s predstaviteľmi bánk minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Do projektu ministerstvo hospodárstva vložilo prostredníctvom Slovak Investment Holdingu (SIH) 338 miliónov eur, banky by mohli po doplnení vlastnými zdrojmi poskytnúť až 845 miliónov eur.



"Množia sa informácie, že táto pomoc nedochádza dostatočne rýchlo, respektíve, že je administratívne veľmi náročná," povedal Sulík. Generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay má preto podľa ministra v krátkom čase zorganizovať stretnutie expertov, ktorí navrhnú spôsoby urýchlenia a zjednodušenia procesu poskytovania týchto úverov. O pôžičku už požiadalo iba v Slovenskej sporiteľni okolo tisíc podnikateľov a podobná je podľa Sulíka situácia aj v Československej obchodnej banke. Veľký záujem klientov o tento druh pomoci oznámila aj Všeobecná úverová banka.



Do programu Antikorona záruka sa už pripojili Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Československá obchodná banka, OTP Banka Slovensko, Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka a UniCredit Bank. Úvery s úrokom od nula do dvoch percent sú určené najmä pre klientov týchto bánk. Maximálna výška tejto štvorročnej pôžičky je 1,18 milióna eur a podnikatelia ju môžu využiť na mzdy, tovary, služby, energie či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále.



Novinkou je podľa Sulíka, že o zvýhodnený úver môžu požiadať aj firmy, ktoré ku koncu minulého roka spĺňali kritéria podniku v ťažkostiach.