Sulík: Obchody po skončení pandémie by mali v nedeľu zostať otvorené

Bratislava 11. mája (TASR) - Obchody by po skončení pandémie nového koronavírusu mali v nedeľu zostať otvorené. Uviedol to na brífingu podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).



"Zásadne nesúhlasím s tým, aby obchody boli zatvorené v nedeľu. Pán premiér ma ubezpečil, že budú zatvorené iba počas mimoriadneho stavu, ktorý máme. Ak ten skončí, tak padne aj tento nedeľný zákaz. Ja preto verím, že slovo premiéra SR platí," spresnil Sulík.



Zdôraznil, že zatvorenie obchodov v nedeľu obmedzuje slobodu ľudí. "Obmedzuje to tých, ktorí chcú robiť, pretože napríklad za prácu v nedeľu sú vysoké príplatky a mnoho ľudí preto chce robiť v nedeľu, lebo zarobí možno dvojnásobok. Zatvorenie obchodov tiež obmedzuje tých, ktorí si chcú ísť v nedeľu niečo kúpiť," poznamenal.



Sulík zatvorenie obchodov v nedeľu považuje za silné obmedzenie. "Nikto nenúti nikoho nakupovať v nedeľu. Kto chce ísť, môže ísť, samozrejme, v nedeľu do kostola. Kto chce ísť nakupovať, pôjde do obchodu. Nebráňme ani jednému, ani druhému," dodal.