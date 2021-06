Sulík odvolal obvineného Andreja H. z postu podpredsedu MH Manažmentu

Bratislava 18. júna (TASR) – Podpredseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment Andrej H., zadržaný vo štvrtok (17. 6.) Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA), vo svojej funkcii skončil. V piatok o tom informoval na tlačovej konferencii minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Sulík sa v súvislosti s prípadom obvineného podpredsedu predstavenstva v piatok stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti MH Manažment Ľubošom Lopatkom. „Výsledkom nášho stretnutia je, že som podpísal odvolací dekrét a dnešným dňom pána H. odvolávam z predstavenstva spoločnosti MH Manažment," povedal Sulík.



Minister hospodárstva zdôraznil, že sa s odvolaným manažérom osobne nepozná a ani sa s ním nikdy nestretol. Vo funkcii ho ponechal na žiadosť Lopatku, ktorý ju zdôvodnil takzvanou korporátnou pamäťou. „Je veľmi dobré mať vo vedení ľubovoľnej spoločnosti niekoho, kto pozná históriu, kto bol pri tom. Kto vám vie povedať aj iné ako len informácie zo spisov alebo z mailov, ale že si aj pamätá okolnosti, čo sa v tej firme dialo,“ povedal Sulík. Tieto informácie sú podľa ministra dôležité napríklad pri súdnych sporoch, ktorých MH Manažment vedie viac ako 30.



Generálny riaditeľ MH Manažmentu by osobne podpredsedu predstavenstva neodvolal, pretože obvinenia voči nemu nesúvisia s jeho pôsobením v tejto spoločnosti a zatiaľ nie sú dokázané. „Navzdory okolnostiam, v Andrejovi H. som našiel korektného človeka. Nemám mu čo vyčítať po odbornej alebo po ľudskej stránke,“ povedal Lopatka s tým, že môže však posudzovať iba to obdobie, v ktorom spolupracovali.



Hoci si Sulík vo štvrtok nespomenul na to, že by ho na odvolaného Andreja H. upozornil už pred rokom vtedajší premiér Igor Matovič (OĽANO) a žiadal jeho odvolanie, v piatok túto informáciu potvrdil. Bývalý podpredseda predstavenstva MH Manažmentu by sa na svoj post podľa Sulíka pravdepodobne nevrátil, ani keby bolo jeho súčasné obvinenie zrušené.