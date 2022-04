Sulík podporuje zlepšenie podmienok podnikania v oblasti exportu

Bratislava 4. apríla (TASR) – Zlepšovanie podnikateľského prostredia aj v oblasti podpory exportu je spoločným cieľom Ministerstva hospodárstva SR a Rady slovenských exportérov. Uviedol to v pondelok rezort hospodárstva po spoločnom rokovaní ministra Richarda Sulíka (SaS) so šéfom rady Lukášom Parízkom. Minister hospodárstva svoju podporu tejto problematike vyjadril aj podpisom Memoranda Pro Export, ktoré iniciovalo združenie.



Memorandum podporili firmy a podnikateľské združenia, ktoré kumulatívne reprezentujú viac ako 10.000 slovenských podnikateľských subjektov s tržbami cez 11 miliárd eur. Memorandum podporili aj akademické inštitúcie či odborníci z praxe. Ministerstvo hospodárstva je prvým z rezortov, ktoré tiež podporilo túto iniciatívu.



"Iniciátori memoranda volajú po začatí relevantnej diskusie. Mám za to, že zriadením Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ako aj podpisom tohto dokumentu, sme tú diskusiu začali," zdôraznil Sulík po podpise memoranda. Parízek dodal, že štát tak podáva pomocnú ruku a akceptoval dopyt podnikateľského sektora.