Sulík: Pomoc nemocniciam s cenami energií by mala ísť od MZ

Bratislava 21. októbra (TASR) – Zvýšenie ceny energií postihne všetkých, aj nemocnice. Prípadné kompenzácie pre štátne nemocnice by mali ísť z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Na brífingu v Národnej rade (NR) SR to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Zvýšenie ceny energií, najmä tej zložky, ktorú štát nevie nijako ovplyvniť, to je cena samotnej energie, postihne, samozrejme, všetkých, aj nemocnice, aj domovy sociálnych služieb a tak ďalej," skonštatoval Sulík s tým, že to bude musieť byť vykryté z ich rozpočtov. Poznamenal, že v rozpočte rezortu zdravotníctva je vyčlenených vyše 500 miliónov eur na oddlženie, čo označil ako jeden z možných zdrojov.



"Pokiaľ má nemocnica spotrebu vyššiu ako 30 megawatthodín (MWh) za rok, to si myslím, že majú všetky, tak už tam neplatia regulované ceny, ale sú vystavené nákupným cenám. Oni tiež mali možnosť kúpiť si elektrinu skôr, keď ešte bola lacnejšia. Tí, ktorí to nespravili, sa budú musieť popasovať s vyššími cenami," vyhlásil Sulík. Pripustil, že štát vie vykompenzovať najmä štátne nemocnice. Myslí si však, že by to malo ísť z rozpočtu ministerstva zdravotníctva.