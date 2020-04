Sulík považuje obmedzenia za šialené, Matovič hovorí o sebeckých hrách

Bratislava 8. apríla (TASR) - Minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík (SaS) kritizuje na sociálnej sieti obmedzenia, ktoré vláda prijala na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Hovorí, že z boja proti nemu sa stal fetiš, pri obmedzeniach spomína šialenstvo. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) rovnako na sociálnej sieti reagoval tým, že niektorí členovia koalície hrajú vlastné sebecké hry a zdôraznil závažnosť situácie.



"Kvôli 800 mŕtvym na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Kvôli 500 nakazeným na koronu áno. Po celom Slovensku sa tvoria kilometrové zápchy na inak poloprázdnych diaľniciach. Zavreli sme desaťtisíce malých obchodov a vláda nie je v stave im ani len prispieť na nájomné," napísal Sulík s tým, že hodiny argumentovania na vláde a koaličnej rade nepomohli. "Toto je šialené a musí sa to skončiť. Premiérovi sa, žiaľ, neviem dovolať," doplnil.



"Nemám rád, ak ľudia spomedzi hráčov koaličného tímu, od ktorých v ťažkej situácii čakáte, že vám podržia chrbát ... si hrajú svoje sebecké hry. Neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a 'postovať' na FB svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné," uviedol premiér. Podotkol tiež, že ho to mrzí o to viac, že na rozdiel od obyčajných ľudí dobre vedia, ako vážna v skutočnosti situácia je.



Poslanec Marián Viskupič (SaS) na sociálnej sieti vyzval premiéra, aby zrušil aspoň kontrolu na hraniciach okresov. Podotkol, že na tieto problémy upozorňovali a že hlasovanie na vláde v súvislosti s obmedzeniami sa skončilo 9:4. "Mám za to, že všetko pochopenie ľudí pre ťažkú situáciu práve skončilo. My sme povinní situáciu ľuďom uľahčovať, nie vytvárať nové a nové problémy. Toto nie je boj proti vírusu, ale boj proti ľuďom," uviedol. Doplnil, že na riadenie krajiny je potrebný zdravý rozum.