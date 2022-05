Sulík: Pri embargu EÚ na ruskú ropu budem trvať na výnimke pre SR

Brusel 2. mája (TASR) - Slovensko bude trvať na výnimke z embarga na nákupy ruskej ropy, ak sa stane predmetom nových sankcií EÚ voči Rusku. Pre TASR to v pondelok večer uviedol minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) po skončení mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre energetiku v Bruseli.



Európska komisia (EK) by mohla vynechať Maďarsko a Slovensko z pripravovaného embarga na nákup ruskej ropy, pretože obe členské krajiny EÚ sú od jej dovozu silne závislé. Informovali o tom tlačová agentúru Reuters a týždenník Politico s odvolaním sa na nemenovaných diplomatických predstaviteľov EÚ.



Rusko predstavuje 25 % dovozu ropy do EÚ, avšak tento podiel sa v jednotlivých členských štátoch veľmi líši. Kým napríklad Belgicko dovezie osem percent ruskej ropy, pre Slovensko ide o 100-percentnú závislosť od Ruska. Slovensko aj Maďarsko sú silne závislé od dovozu ruskej ropy a majú ťažkosti pri hľadaní alternatívnych dodávok.



"Toto je pre nás extrémne dôležitý bod. My nie sme schopní sa tak rýchlo prispôsobiť spracovaniu ľahšej ropy. V Slovnafte sa spracováva ťažká ruská ropa. Celú tú náhradu pripraviť potrvá niekoľko rokov, čiže na tej výnimke určite budem trvať," odkázal Sulík.



Český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela rovnako pre TASR potvrdil, že táto téma nebola predmetom pondelňajších rokovaní v Bruseli a nerokovalo sa o žiadnych výnimkách.



"Česká strana je zástancom pozície spoločného postupu celej Európskej únie, čo sa týka dohody na embargu, zabezpečenia dodávok a aj spravodlivej distribúcie týchto dodávok," povedal Síkela.



Európska komisia najneskôr v utorok (3. 5.) dokončí prípravu ďalšieho, už šiesteho balíka sankcií EÚ voči Rusku pre vojnu na Ukrajine. V stredu (4. 5.) totiž v Bruseli zasadajú veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) a nový balík zhodnotia z pohľadu svojich národných záujmov.