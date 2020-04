Sulík:Cieľom programového vyhlásenia vlády je podnikateľské prostredie

Bratislava 16. apríla (TASR) – Hlavnou prioritou pripravovaného programového vyhlásenia vlády za ministerstvo hospodárstva bude zlepšenie podnikateľského prostredia. Povedal to na štvrtkovom brífingu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Druhou významnou témou bude podľa ministra energetika a treťou zlepšenie funkčnosti ministerstva.



Sulík pripomenul, že predchádzajúca vláda si dala za cieľ postúpiť v rebríčku konkurencieschopnosti na vyššie priečky, no Slovensko sa, naopak, napríklad v rebríčku Doing Business, ale aj ďalších, prepadlo. "Sme na tom v medzinárodnom porovnaní dosť zle," zdôraznil minister. Sulík pripomenul, že pred parlamentnými voľbami strana SaS predstavila 100 opatrení na okamžité zlepšenie podnikateľského prostredia. "Pripravujeme aj ďalšie zlepšenia. Pomôže to aj v čase koronakrízy," tvrdil Sulík.



Druhou prioritou je podľa ministra energetika a treťou zlepšenie funkčnosti ministerstva. Podľa Sulíka je síce ministerstvo funkčné, no vidí veľký priestor na zrýchlenie procesov a skrátenie lehôt na vybavovanie agendy. "Aby ministerstvo hospodárstva bola organizácia, ktorá svojou efektívnosťou môže konkurovať aj podobným súkromným organizáciám," dodal.



V energetike má ministerstvo hospodárstva viacero priorít. "Úplne základnou je zníženie cien energií pre koncových odberateľov," povedal štátny tajomník MH Karol Galek. Ministerstvo bude podľa neho prehodnocovať štátom zriadené poplatky, ktoré ceny energií zvyšujú. Zaoberať by sa chceli aj spravodlivým nastavením regulačných opatrení. MH podľa Galeka v súčasnosti rieši najmä to, aby v energetike zostal zachovaný celý dodávateľsko-odberateľský reťazec.



Podľa Galeka patrí k prioritám nového vedenia rezortu aj dostavba jadrovej elektrárne v Mochovciach. "Dostavba Mochoviec je dnes v situácii, kedy tam hrozí ďalšie odďaľovanie. Verím, že sa nám spolu s vedením Slovenských elektrární podarí čo najskôr sa dostať k termínu uvedenia tretieho bloku do prevádzky," dodal. Napriek viacerým technickým aj termínovým otáznikom ministerstvo nepristúpi na zvyšovanie nákladov štátu na tento projekt. "Nechceme, aby daňový poplatník prispel čo i len ďalším jedným eurom alebo centom na túto bezodnú dieru," zdôraznil.