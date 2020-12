Sulík: Rezort nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní

Bratislava 17. decembra (TASR) - Meniť expresne rýchlo legislatívu na požiadanie kohokoľvek nie je možné. Legislatívny proces má svoje pravidlá upravené na národnej úrovni a v prípade pravidiel verejného obstarávania aj v európskej smernici o verejnom obstarávaní, ktorá je nadradená našim zákonom. Porušenie týchto pravidiel je v právnom štáte neprípustné a rezort hospodárstva preto nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako to žiada premiér Igor Matovič (OĽANO). Uviedol to v reakcii na výzvu premiéra minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Sulík pripomenul, že tento zákon navyše spadá do kompetencie podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), ktorý iba prednedávnom pripravil jeho novelizáciu. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už antigénové testy na ochorenie COVID-19 obstaráva v súlade s platnou legislatívou a zadaním, ktoré bolo zaslané rezortom zdravotníctva.



Rezort hospodárstva pripomenul, že v správnom znení dostal zadanie až na piaty pokus - v nedeľu 6. decembra. Následne 7. decembra začalo ministerstvo s prípravnými trhovými konzultáciami na kúpu diagnostických rýchlotestov. Sulík uviedol, že túto úlohu rezort splní, a to napriek tomu, že ústredný krízový štáb ju pôvodne zadal 9. novembra rezortu vnútra a potom bez bližšieho vysvetlenia bola 19. novembra presunutá na ministerstvo hospodárstva.



Za dodržania pravidiel platnej legislatívy budú môcť byť testy dodané najskôr 7. januára 2021. "Premiér o všetkých týchto skutočnostiach vie a ak kritizuje rezort hospodárstva, že neobstaráva testy, tak vedome nehovorí pravdu," konštatoval Sulík.



Pri súčasnej epidemiologickej situácii je podľa ministra potrebné začať testovať v najviac premorených regiónoch. Príklad Oravy, kde sa uskutočnili tri kolá testovania jasne ukazuje, že presne cielené testovanie kombinované s prísnymi opatreniami má zmysel. "Takýto postup som od začiatku jasne podporoval a hovorí sa o ňom aj v Semafore zdravia z dielne SaS, ktorý premiér odmietol," dodal Sulík.