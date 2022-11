Sulík: Rokovaní o štátnom rozpočte navrhovanom MF sa nezúčastníme

Bratislava 8. novembra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu SaS sa nezúčastnia rokovaní k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok navrhnutom štátnym tajomníkom Ministerstva financií (MF) SR Marcelom Klimekom. Vo vyjadrení zverejnenom na sociálnej sieti to povedal predseda SaS Richard Sulík. SaS návrh rozpočtu podľa šéfa liberálov v parlamente v súčasnej podobe nepodporí.



"Rokovaní sa nezúčastníme a štátny rozpočet nepodporíme," povedal Sulík. SaS prekáža rekordný deficit na úrovni 7,9 miliardy eur (6,44 % hrubého domáceho produktu), ale tiež chýbajúce výdavkové limity. "Už v apríli sme prijali zákon, že výdavkové limity budú v štátnom rozpočte a zrazu tam nie sú," upozornil Sulík. Za nesplnenie tohto bodu podľa neho hrozí, že nám Európska komisia skráti alebo zastaví platby z plánu obnovy. Liberálom prekáža aj balík 3,5 miliardy eur, ktorým bude disponovať minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Sulík dodal, že ak bola vôľa rokovať, malo ju ministerstvo využiť počas leta. Namiesto ochoty a rokovaní sa podľa Sulíka strana SaS dočkala iba urážok.



Stretnutie sa malo uskutočniť vo štvrtok (10. 11.) o 14.00 h na ministerstve financií. Rezort pozvánky doručil do podateľne parlamentu a tvrdil, že je pripravený zodpovedať všetky otázky a vysvetliť prípadné nejasnosti v súvislosti s návrhom rozpočtu. "Ministerstvo financií SR má záujem o vecnú a odbornú diskusiu, no nie cez odkazy v médiách, ale za jedným stolom," skonštatoval rezort.