Sulík: Ruská federácia je náš dôležitý obchodný partner

Bratislava 12. novembra (TASR) – Ruská federácia je dôležitý obchodný partner Slovenska. Vyhlásil to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po zasadnutí medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.



Medzivládna komisia je podľa Sulíka najmä o tom, že sa potvrdia dobré vzťahy, ktoré má Slovensko s Ruskou federáciou. "Je to náš dôležitý obchodný partner. Z Ruskej federácie kupujeme nielen ropu a plyn, ale aj jadrové palivo vo veľkých objemoch. Preto sú dobré vzťahy s touto krajinou pre nás veľmi dôležité."



Pokračoval, že bolo podpísaných viacero dohôd, ktoré podčiarkujú vzájomnú spoluprácu. Zároveň sa dohodli na 22. medzivládnej komisii, ktorá sa uskutoční pravdepodobne budúci rok v júni v meste Jekaterinburg. Sulík tiež dodal, že osobne podporuje ambície ruského hlavného mesta Moskvy, aby bolo organizátorom Expo 2030. "Je to len môj osobný názor, vláda k tomu včas zaujme stanovisko."