Sulík: Rýchlejšie uvoľnenie obmedzení je potrebné, ekonomika nepočká

Bratislava 28. apríla (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) navrhne na utorkovom rokovaní ústredného krízového štábu, aby sa pristúpilo k rýchlejšiemu uvoľňovaniu opatrení pre naštartovanie ekonomiky. Sulík to uviedol pred rokovaním konzília, zaoberajúceho sa aktuálnou epidemiologickou situáciou.



"Navrhnem to, lebo sa ukázalo, že obavy zo zvýšenia nákazy v súvislosti s veľkonočným cestovaním sa nepotvrdili. Žiadna katastrofa nárastu epidémie sa nekoná, koná sa však katastrofa v prípade predajní, ktoré musia byť zatvorené," zdôraznil Sulík.



Bilancia z posledných dní v prípade vývoja nákazy hovorí podľa neho jednoznačne o klesajúcom trende. "Nevidím dôvod, prečo by sme mali naďalej držať predajne zatvorené," uviedol minister hospodárstva s tým, že pravidlá o maximálnom počte zákazníkov v malometrážnych predajniach spolu so zachovaním prísnych hygienických opatrení možno bezpečne aplikovať i v prípade veľkých predajných plôch.



Zvýraznil hraničnú situáciu v slovenskom nábytkárskom priemysle, poukázal pritom na to, že vo veľkých ťažkostiach sú dve veľké nábytkárske spoločnosti. Rovnako je potrebné podľa neho umožniť prevádzku reštauráciám, minimálne v prípade vonkajšej plochy. "Nikto súdny predsa nemôže byť ľahostajný, že množstvo reštaurácií a predajní pôjde pri trvaní nariadenia o zákaze prevádzky do krachu," zdôraznil Sulík.



V prípade oponentov, ktorí zdôrazňujú riziko opätovného zvýšenia nákazy, ak príde k nerozvážnemu urýchleniu uvoľňovania, si Sulík myslí, že nájsť dôvod na vyčkávanie sa nájde vždy. "Môžeme v tomto prípade čakať na svätého Dindy, lenže reálny ekonomický život nepočká," povedal. "Zatvorené predajne produkujú náklady, majitelia zaznamenávajú straty, ekonomické škody sú obrovské," dodal.



Pripustil v tejto súvislosti, že sa štát vystavuje riziku žalôb zo strany podnikateľov, ktoré preukázateľne v dôsledku reštriktívnych opatrení museli ukončiť podnikanie. "Štát nemôže len tak zavrieť predajne, musí mať na to silné dôvody a ja tie teraz nevidím," upozornil.