Sulík: SaS nepodporí zmeny v 2. pilieri, ak budú zdaňovať úspory

Bratislava 8. novembra (TASR) – Opozičná SaS v Národnej rade (NR) SR nepodporí novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, pokiaľ v nej bude chýbať možnosť jednorazového výberu časti nasporenej čiastky, alebo bude tento výber podliehať zdaneniu. Pred hlasovaním to v utorok povedal predseda SaS Richard Sulík.



"Dali sme si podmienku, že tam musí byť jednorazový výber, lebo to zvyšuje slobodu sporiteľa a pripravili sme pozmeňovací návrh, ktorý predložil Peter Cmorej," povedal Sulík. Podobný pozmeňovací návrh poslanca Petra Kremského (OĽANO) Sulík odmietol, pretože ráta so zdanením jednorazového výberu z nasporenej čiastky v 2. pilieri. "Ak by mal návrh poslanca Kremského prejsť, tak celú novelu nepodporíme," dodal Sulík.



Poslanec Cmorej doplnil, že okrem tohto bodu je novela zákona dobre pripravená a SaS by ju nemala problém podporiť.